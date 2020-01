Witzel divulga conversa ao telefone com Mourão

Equipe BR Político

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou no Twitter um vídeo no qual telefona para o presidente em exercício, Hamilton Mourão, para pedir ajuda para resolver a situação das enchentes que atingem o Estado desde a última semana. A divulgação da gravação foi feita no domingo, 26.

O vídeo tem 1’22” e, em momento algum, o governador avisa Mourão que a ligação está no viva-voz e sendo filmada. O governador relata a situação e pede ajuda, sobretudo para a água. “Senhor presidente, boa tarde, estou em Porciúncula, região de Itaperuna, uma região muito afetada…” Mourão interrompeu: “Estamos cientes, governador, estamos cientes”, conversam os dois no início do vídeo.

Da Índia, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou que não gostou da atitude de se desafeto. “Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizessem comigo, não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado”, disse Bolsonaro.