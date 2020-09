Witzel diz que irá à Alerj se defender em processo de impeachment

Após a comissão aprovar o relatório que defende o impeachment de Wilson Witzel, o governador fluminense avisou que irá à Casa Legislativa se defender presencialmente. “Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj. Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade”, avisou Witzel em suas redes sociais.

A votação que pode sacramentar o afastamento político do governador estadual acontecerá na próxima quarta-feira, 23. São necessários dois terços dos 70 deputados da Assembleia Legislativa do Rio para consolidar o processo. Após isso, uma comissão com cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio analisará o processo e poderá sacramentar a perda de mandato do governador.

“Eu determinei a investigação dos contratos da Saúde e afastei os suspeitos. O linchamento político do qual tenho sido vítima deixará marcas profundas no Rio”, completou Witzel. Ele é investigado por supostos desvios em verbas destinadas ao combate contra o coronavírus.