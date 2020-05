Witzel: ‘Do que ele me chama é essencialmente como ele próprio se vê’

O governador do Rio, Wilson Witzel, foi às redes sociais responder Jair Bolsonaro após serem expostos os xingamentos do presidente da República contra ele em reunião ministerial do dia 22 de abril. Na ocasião, como mostra gravação divulgada nesta sexta-feira pelo ministro do STF Celso de Mello, Bolsonaro fala que o governador fluminense é um “estrume”. “A falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Sinto na pele seu desapreço pela independência dos poderes”, disse Witzel. “E espero que num futuro breve o povo brasileiro entenda que, do que ele me chama, é essencialmente como ele próprio se vê.”

https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1263965874731483142