No dia em que tem reunião marcada com governadores do Sudeste por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta, 25, que os chefes dos Executivos estaduais Wilson Witzel (RJ) e João Doria (SP) “fazem demagogia” no combate à pandemia do coronavírus. Para Bolsonaro, “os governadores do Rio e de São Paulo estão fazendo demagogia para esconder problemas”, segundo disse ele ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã.