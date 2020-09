Witzel enfrenta votação de impeachment no plenário da Alerj

O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enfrenta nesta quarta-feira, 23, o passo decisivo em seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Os deputados da Casa votarão, desta vez no plenário, a abertura do processo de crime de responsabilidade contra o governador por suspeitas de corrupção na área da Saúde. A sessão está marcada para começar às 15h.

Para ser aprovado, o processo depende do voto favorável de 47 dos 70 deputados estaduais. A derrota do governador é vista como quase certa. Na semana passada, o relatório que defendia o impeachment de Witzel passou na comissão por unanimidade. Depois da votação que inicia hoje e pode durar mais de um dia, uma comissão com cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio analisará o processo e poderá confirmar a perda de mandato do governador.

O processo que atinge o governador se baseia em acusações de sua participação em um esquema de desvios de verbas para o combate ao coronavírus na área de Saúde. Ele já está afastado do cargo desde agosto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não conseguiu retornar, apesar de ter recorrido já duas vezes ao Supremo Tribunal Federal (STF).