Witzel: ‘Este é um processo meramente político contra mim’

Depois de virar réu sob acusação de cometer corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) criticou a decisão tomada na quinta-feira, 11, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Infelizmente, o recebimento de denúncia criminal no Brasil ainda se faz com base no princípio do ‘in dúbio pro societat’, permitindo-se um processo penal duvidoso e recheado de acusações falhas”, disse Witzel, que foi afastado do cargo no ano passado.

“Ocorre que esses processos causam desgastes irreparáveis de imagem. Anos depois, quando são julgados improcedentes e geram absolvição, a imagem do acusado está irremediavelmente prejudicada”, criticou.

“Este é o caso da denúncia contra mim. Pela minha experiência como magistrado, é desta forma que avalio. Farei minha defesa com a certeza de que serei absolvido. Jamais pratiquei qualquer ato ilícito na minha vida. Este é um processo meramente político contra mim”, disse.