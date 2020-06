Witzel: ‘Estou absolutamente tranquilo’

O governador do Rio, Wilson Witzel, tentou passar tranquilidade após a abertura de um processo de impeachment contra ele na Alerj. “Recebo com espírito democrático o início da tramitação do processo de impeachment pela Alerj”, disse em suas redes sociais. O impeachment foi aberto oficialmente nesta quarta-feira, 10, após votação simbólica no plenário da Casa. A base do processo são as suspeitas de desvios em recursos da Saúde no Estado.

“Estou absolutamente tranquilo sobre a minha inocência. Humildemente, demonstrarei que nosso governo não teve tolerância com as irregularidades elencadas no processo que será julgado”, afirmou Witzel.