Witzel: ‘Estou sendo linchado politicamente por contrariar interesses poderosos’

O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, afirmou hoje que está sendo “linchado politicamente por contrariar interesses poderosos”. Acusado de se favorecer de um esquema de desvio de recursos na Saúde, ele foi retirado do cargo por 180 dias por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Passarei o domingo trabalhando na minha defesa, que, infelizmente, está sendo cerceada. Estou sendo linchado politicamente por contrariar interesses poderosos. Não descansarei até demonstrar que fui enganado e provar minha inocência”, disse Witzel pelas suas redes sociais.

“Enquanto foram encontrados R$ 8,5 milhões em espécie com o delator, o ex-secretário Edmar, em minha casa nada foi achado, salvo contratos com notas fiscais emitidas. Ainda assim, o MPF resolveu considerá-los “propina””, reclamou o político.

“Ainda nem deu tempo para a defesa provar que o único ato praticado por mim em relação à Unir contrariou interesses espúrios do delator, mas já fui punido com o afastamento do cargo. Tão logo soube das irregularidades, afastei os envolvidos”, argumentou.

“Não posso responder por atos de terceiros que tenham agido de má-fé. Jamais compactuei com os atos de corrupção patrocinados pelo ex-secretário Edmar. Ele traiu a todos nós e, pelas investigações, já vinha sendo corrupto desde 2016”, acusou.