Witzel exonera secretária de Saúde

Equipe BR Político

A equipe de Saúde do Estado do Rio de Janeiro sofreu uma baixa na equipe em meio à pandemia da covid-19. A subsecretária de Gestão da Atenção Integral da Saúde, a médica Mariana Scardua, foi exonerada do cargo, junto com o seu chefe de gabinete, o advogado Luiz Otávio Mendonça.

Mariana respondia por áreas envolvidas no combate ao coronavírus, como as de gestão de unidades de saúde do Estado, regulação de leitos e protocolos sobre manejo de medicamentos. Ela integrava a equipe de Saúde desde o início do mandato do governador Wilson Witzel, em 2019.

Witzel está na linha de frente dos governadores que criticam o presidente Jair Bolsonaro pela política de combate à Covid-19.

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Estado do Rio registrou 1.074 contaminações e 47 óbitos até sexta, 3.