Witzel: ‘Ficaria honrado com presença de Moro em meu governo’

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), desafeto do presidente Jair Bolsonaro, já se prontificou a acolher Sérgio Moro, depois do anúncio de sua demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no fim da manhã desta sexta-feira, 24.

Witzel afirmou que ficaria “honrado” com a presença de Moro em seu governo. “Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre”, escreveu o governador.