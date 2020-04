Witzel flexibiliza isolamento para cidades sem casos de coronavírus

Em entrevista coletiva no Palácio Guanabara, nesta terça-feira, 7, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou medidas de flexibilização da quarentena em municípios do Estado que ainda não tiveram casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.

De 92 cidades, 41 têm pacientes com covid-19. A medida não valerá para cidades da baixada fluminense e sul fluminense. 28 municípios do norte e noroeste poderão afrouxar as medidas de restrição desde que haja barreiras sanitárias evitando a circulação de moradores de uma cidade para outra. “Se surgirem casos nessas localidades que ainda não registraram coronavírus, elas voltam para o isolamento”, disse governador do RJ.

A decisão de afrouxamento cabe a cada município de acordo com os recursos disponíveis para aplicar as barreiras sanitárias. Paty de Alferes e Vassouras já alegaram não ter recursos para realizar os bloqueios. O decreto deverá ser publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado ainda nesta terça-feira.