Witzel justifica telefonema: ‘Para demonstrar união’

Equipe BR Político

Em mais um vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), justificou a divulgação do telefonema para o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, dizendo que o objetivo foi “demonstrar união”.

“Eu quero dizer que a minha ligação, ontem, para o vice-presidente foi para demonstrar união, de todos que estão preocupados com essa tragédia: município, Estado, União. E dar satisfação para os prefeitos, para o povo de que o governador do Estado está também pedindo esse apoio à União”, disse o governador enquanto sobrevoa de helicóptero o Noroeste do Rio de Janeiro.

Se o objetivo de Witzel era faturar e de algum modo em cima da crise causada pelas enchentes, o tiro saiu pela culatra. Desde a divulgação do vídeo, o governador recebeu uma série de críticas. Tanto Mourão, quanto o presidente Jair Bolsonaro não gostaram nada da publicação.