Witzel lamenta a morte de Nilcéa Freire

Equipe BR Político

Um dos “exponentes” da direita brasileira, o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), lamentou a morte da ex-ministra do governo Lula, Nilcéa Freire. Ela comandou a Secretária Especial de Políticas para as Mulheres durante os anos petistas no Palácio do Planalto, mas foi também a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Nilcéa Freire foi a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora na Uerj e teve atuação decisiva para a aplicação da Lei Maria da Penha. A ex-ministra deixa um importante legado em prol da defesa das mulheres. Lamento a sua morte e desejo conforto à família”, escreveu o governador fluminense. Mais cedo, o ex-presidente Lula emitiu uma nota de condolência em prol do falecimento da ex-ministra.