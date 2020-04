Witzel não dá prazo para reabertura do Rio

O governador do Rio, Wilson Witzel, avisou que não dará nenhum prazo para a abertura da economia do Estado. “No Estado do Rio de Janeiro a curva de contaminação ainda é alta, apesar de estar sob controle. E é exatamente por estar sob controle que nós estamos muito preocupados com qualquer reabertura da atividade econômica”, disse.

Nesta quinta-feira, 23, o Rio contabiliza 6.172 casos confirmados da covid, com 530 mortes. Witzel quer que a reabertura aconteça só depois que os oito hospitais de campanha estejam prontos, algo previsto para acontecer até o fim deste mês. “70% das ocupações de UTI é o máximo que dá para permitirmos e infelizmente ainda não estamos nesse patamar”.