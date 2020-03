Witzel: ‘Não tente fazer saques, agiremos com rigor’

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a criticar o governo federal nesta segunda, 23, em entrevista rádio BandNews. “Não podemos aguardar mais tempo para discutir a renegociação das dívidas dos Estados”, reiterou o ex-magistrado a mensagem expressa em carta assinada por governadores. Segundo ele, “agora a situação está agravada”.

Diante dos impactos econômicos gerados com as restrições de circulação social em vigor no Estado, Witzel adiantou que a Polícia Militar “está pronta” para agir “com rigor” contra saques que porventura possam ocorrer em estabelecimentos comerciais.

Não podemos aguardar mais tempo para discutirmos a renegociação das dívidas do estados. Nós vínhamos alertando isso há muito tempo. E agora a situação está agravada. Um dos pedidos da nossa carta dos governadores é a suspensão, por 12 meses, do pagamento da dívida dos estados. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) March 23, 2020