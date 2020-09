Witzel pede para Toffoli reconduzi-lo ao cargo

O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, está tentando voltar ao cargo por meio do Supremo Tribunal de Justiça (STF). Os advogados de Witzel recorreram ao presidente da Corte, Dias Toffoli, para reconduzi-lo ao cargo. “Cada dia que se passa, é um dia de dano irrecuperável ao ora requerente (Witzel) e à ordem pública do Rio de Janeiro. Simplesmente inexistem elementos concretos que justificassem medida tão extrema para a ordem pública e para o equilíbrio federativo”, afirmam os advogados de Witzel ao STF segundo petição revelada pelo Estadão.

Na última quarta-feira, 2, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que afastou Witzel do Palácio Guanabara pelo prazo de 180 dias. O governador foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar de um esquema de desvios de verbas para o combate ao coronavírus. Ele é investigado por participar de um esquema que movimentou R$ 554,2 mil em propinas provenientes de empresários da área de Saúde.