Witzel preocupado com sobrecarga da PM no Rio

O governador do Rio, Wilson Witzel, expressou sua preocupação com uma possível sobrecarga do trabalho da Polícia Militar do Rio. Witzel disse que, caso a PM tenha que ficar atrás de quem não estiver respeitando a quarentena, não poderá atender outras ocorrências.

“Algumas localidades estão com movimento muito grande”, disse o governador. “Se a PM tiver que ficar se preocupado com quem não estiver respeitando a quarentena, ela vai se deslocar para atender essa necessidade e não vai poder atender a função princípio da Polícia Militar, que é atender as pessoas”, afirmou.