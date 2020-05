Witzel prorroga quarentena e delega ‘lockdown’ a prefeitos

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou a prorrogação das regras de distanciamento social no Rio de Janeiro até o fim de maio.

O decreto prevendo as regras de isolamento social no Estado proíbem o funcionamento de atividades comerciais não essenciais e foi ampliado para vetar também a realização de obras não-emergenciais em imóveis.

Witzel também determinou que caberá a prefeitos, de acordo com a evolução da covid-19, decretar medidas mais duras, podendo, inclusive, definir por medidas de “lockdown”.

O texto do decreto prorrogando a quarentena e delegando as medidas de contenção mais drásticas aos municípios será publicado na segunda-feira no Diário Oficial do Rio.

Na sexta-feira tinha sido a vez de o governador de São Paulo, João Doria Jr., estender o distanciamento social, uma vez que a incidência de casos de novo coronavírus e as mortes ainda estão em alta no Estado.