Witzel quer fechar fronteiras do Rio

O governador do Rio, Wilson Witzel, irá propor uma das medidas mais radicais até o momento no combate ao coronavírus. Como informa a Folha, Witzel quer fechar as fronteiras de seu Estado. O decreto deve ser publicado ainda nesta quinta-feira, mas terá de passar pelo crivo das agências federais. “O decreto será publicado hoje, mas como bom magistrado que fui, minha determinação estará sujeita a ratificação pelas agências federais, sob pena da omissão resultar na responsabilização direta do Governo Federal e agentes da União. Vamos monitorar quem entrar e depois comunicar o Ministério Público”, disse para a jornalista Mônica Bergamo.