Witzel reatando laços com Bolsonaro?

Marcelo de Moraes

Pressionado pelas fortes críticas contra sua política de Segurança Pública, o governador do Rio, Wilson Witzel, resolveu fazer um gesto na direção de Jair Bolsonaro, elogiando seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O movimento acontece depois que o PSL decidiu retirar apoio ao governador na Assembleia Legislativa do Rio, por causa das críticas feitas justamente a Bolsonaro. A retirada do apoio foi liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente.

“Muito importante a fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, ao reforçar o novo momento do Brasil, em que a liberdade econômica é condição fundamental para a liberdade política e vice-versa. O presidente lembrou que o livre mercado e as privatizações já são uma realidade no País, que, aos poucos, se livra do atraso de um passado recente que fomentou o aparelhamento do Estado e a corrupção”, escreveu Witzel no seu Twitter.