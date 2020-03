Witzel renova medidas restritivas por mais 15 dias no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus em decreto publicado nesta segunda, 30. O Estado é o segundo do País mais afetado pela covid-19, com 17 mortes e 600 casos confirmados da doença. Uma nova reavaliação das medidas está prevista para o dia 4, a depender o impacto da disseminação do coronavírus no Estado. Ontem, ele afirmou que “essa decisão é baseada na avaliação da OMS e das autoridades sanitárias. Não desafie o coronavírus. Não siga atitudes impensadas e descoladas da realidade”.