Witzel: ‘Respeito decisão do STJ, mas reafirmo que jamais cometi atos ilícitos’

O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, comentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de manter decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves de afastá-lo do cargo. Em suas redes sociais, Witzel disse que “respeita” a decisão da Corte, mas reafirma que “jamais cometeu” os crimes do quais é acusado.

“Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos”, disse. “Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo.”

Witzel também desejou sorte ao governador interino, Cláudio Castro. “Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor.”