Witzel responde Bolsonaro: ‘Não manipulo’

Equipe BR Político

Depois de ser atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que nunca violou segredos de Justiça. Ele negou que tenha manipulado o delegado ou algum membro do MP no processo que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco.

“Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento, talvez, de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está, talvez, no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Não manipulo MP, não manipulo a Polícia Civil, isso é absolutamente inadequado, contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil, no meu governo, tem independência, o MP tem e sempre terá independência e, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações”, afirmou Witzel durante evento nesta quarta-feira, 30, segundo o G1.

Nesta manhã, o presidente Bolsonaro acusou Witzel de tentar incriminá-lo no caso da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.