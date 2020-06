Witzel sinaliza que quer ‘trégua’ com Bolsonaro

Um dos governadores que mais antagonizou com Jair Bolsonaro, Wilson Witzel parece estar disposto a baixar armas. Em entrevista para a rádio BandNews, Witzel chegou a elogiar o envio de respiradores para o Estado e avisou que quer ser recebido no Palácio do Planalto para uma conversa.

“Nós temos muitos problemas e soluções para apresentar ao presidente. Continuarei crítico de forma respeitosa como sempre fui. E espero que o presidente possa me receber para que a gente converse e encontre as soluções”, afirmou.

Witzel virou um dos principais adversários políticos do clã Bolsonaro no Rio. Diante das tentativas do presidente da República de reabrir a atividade econômica, o governador fluminense se colocou fortemente no lado contrário, tecendo críticas ao atual ocupante do Palácio do Planalto e aos seus filhos.