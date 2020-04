Witzel testa positivo para covid-19

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informou nesta tarde de terça, 14, pelo Facebook, que testou positivo para a covid-19. Segundo narrou, desde sexta passada, 10, não tem se sentido bem, com febre, dor de garganta e perda de olfato. “Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras obedecendo às orientações médicas”, disse ele. No final da fala, pediu para que as pessoas fiquem em casa. “A doença não escolhe ninguém”.

NOTA OFICIAL Publicado por Wilson Witzel em Terça-feira, 14 de abril de 2020