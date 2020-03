Witzel vai desautorizar ‘liberação’ proposta por Crivella

Apesar da vontade do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de seguir os conselhos de Jair Bolsonaro e afrouxar aos poucos o fechamento do comércio na cidade, o plano deve ser frustado pelo governador Wilson Witzel. Segundo O Globo, ele irá desautorizar as medidas propostas pelo prefeito da capital fluminense e obrigar os comércios a permanecerem de portas cerradas. O governador vai alegar a decisão com base em sua competência para disciplinar sobre os procedimentos adotados na região metropolitana no combate ao coronavírus.

Crivella tem o plano de reabrir o comércio a partir de sexta-feira, 27, começando por lojas de conveniência de postos de combustível e comércios de material de construção. É a postura alinhada com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que quer a reabertura de escolas e das atividades de serviço, mesmo em meio da pandemia.