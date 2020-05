Wuhan volta a registrar caso de covid-19

Após passar mais de um mês sem ter novos casos, a cidade de Wuhan, na China, registrou no domingo, 10, o primeiro caso de covid-19 desde o dia 3 de abril, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde. Com isso, a China elevou o nível de risco epidemiológico na cidade que foi o epicentro original da doença.

O infectado é um homem de 89 anos, segundo as autoridades locais. O nível de risco epidemiológico neste bairro foi elevado de “pequeno” para “médio”. A cidade deixou o confinamento recentemente, após dois meses em bloqueio total. Além do caso registrado no epicentro da pandemia, a China somou outras 13 novos pacientes. É a 1ª vez desde 1º de maio que o país mais detecta dois dígitos de casos em 24 horas.

Ao todo, o país registou 89.918 casos confirmados de pacientes com covid-19. Desses, 78.144 já foram recuperados. Até agora, 4.633 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus.