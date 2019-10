A realidade versus o pessimismo

Marcelo de Moraes

O ex-deputado federal Xico Graziano faz uma análise positiva para mostrar que a reforma da Previdência, aprovada pelo Senado em primeiro turno, é muito boa, apesar de ter sofrido uma desidratação na sua potência fiscal durante a votação dos destaques. A mesma avaliação ele usa para se manter otimista em relação à capacidade de combate à corrupção da Operação Lava Jato.

“Vamos ser realistas. 1) a reforma da Previdência saiu melhor que o esperado. O equilíbrio fiscal será conseguido; 2) mesmo com os freios do STF, a Lava Jato seguirá firme. Não haverá volta no combate à corrupção; 3) a criminalidade continua caindo. O resto é detalhe, fofoca”, postou Xico nas suas redes sociais.