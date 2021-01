O ex-deputado federal Xico Graziano vai assumir a secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela. A confirmação foi feita pelo próprio Xico nas suas redes sociais.

“Colocar Ilhabela na liderança da política ambiental urbana do Brasil. Com esse compromisso aceitei o convite do prefeito Toninho Colucci para assumir a Secretaria de Meio Ambiente do município. Um desafio que rejuvenesce minha experiência. Pensar globalmente, agir localmente”, afirmou.