XP: Avaliação positiva de Bolsonaro é 8 pontos maior que negativa

Levantamento da XP Investimentos divulgado nesta quinta, 15, mostra melhora nos índices de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação ruim/péssimo caiu de 36% em setembro para 31% em outubro. Já o ótimo/bom se manteve estável, com 39%, e regular passou de 24% para 28%.

A tendência favorável ao governo se mantém desde maio, quando a parcela que reprova a gestão atingia 50% contra 25% que demonstravam apoio a Bolsonaro.

A consultoria também perguntou aos entrevistados suas expectativas para o restante do mandato do chefe do Planalto. Trinta e dois por cento disseram que serão ruim/péssima, contra 35% em setembro, e 39% disseram que são ótima/boa, contra 40% demonstrado em setembro.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional por telefone, nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais.