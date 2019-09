XP/Ipespe: Avaliação do governo é negativa para 41%

Equipe BR Político

Mais uma má notícia sobre a popularidade do governo vai bater na porta do Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 2. Pesquisa XP Investimentos/Ipespe mostra que subiu de 38% para 41% a parcela da população que considera o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, enquanto os que veem o governo como ótimo ou bom oscilaram de 33% para 30%. Os números confirmam o movimento observado no início de agosto, quando as respostas positivas tinham caído um ponto e as negativas, subido três. Segue em 27% a parcela daqueles que classificam o governo como regular.

Caiu também o otimismo em relação ao restante do governo. Em agosto, 44% dos entrevistados acreditavam que o os próximos meses da gestão seria ótima ou boa. Agora, o número caiu para 43%. E subiu de 31% para 33% aqueles que avaliam que o que vem por aí será ruim ou péssimo. O regular caiu dois pontos porcentuais e está agora em 18%. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de agosto. Foram consultadas 1.000 pessoas. A margem de erro é de 3,2%.