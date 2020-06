XP/Ipespe: cai avaliação positiva de governadores, mas se mantém baixa

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta, 12, mostra que a avaliação positiva dos governadores caiu 4 pontos porcentuais em relação ao índice do dia 18 de maio. Hoje, os que consideram a atuação ótima ou boa somam 38% contra 42% no mês passado. A avaliação negativa subiu de 23% para 25% no mesmo período, sem passar de um quarto dos brasileiros desde o dia 1º de abril, quando era de 15%. A queda na popularidade dos chefes estaduais coincide com a pressão de vários setores da economia pela abertura dos estabelecimentos enquanto a curva de disseminação do novo coronavírus se mantém em ascensão.

Foram feitas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, de 9 a 11 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.