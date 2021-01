XP/Ipespe: Rejeição a Bolsonaro cresce e chega a 40%

Pela primeira vez desde julho do ano passado, a desaprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro superou a aprovação. É o que mostra a rodada de janeiro da pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta segunda-feira, 18, que aponta crescimento de 35% para 40% da parcela da população que considera a gestão como ruim ou péssima. No outro extremo, os que veem a administração como ótima ou boa passaram de 38% para 32%.

A pesquisa também destaca uma piora na percepção sobre a atuação do presidente Bolsonaro no combate à pandemia: 52% a consideram ruim ou péssima, uma elevação de quatro pontos porcentuais ante o último levantamento.

Não por acaso, o período conicoide com o fim do auxílio emergencial, com o colapso da saúde pública em Manaus e com o avanço da segunda onda da pandemia no País.

A pesquisa XP/Ipespe entrevistou 1.000 pessoas, no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.