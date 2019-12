XP: Piora a relação de deputados com o Planalto

Equipe BR Político

A relação individual entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto avaliada como ruim ou péssima subiu 12% entre janeiro e dezembro, de acordo com pesquisa divulgada pela XP Investimentos nesta terça-feira, 10. O levantamento mostra que 31% dos parlamentares consultados avaliam negativamente a relação. A pesquisa ouviu 201 deputados entre 19 de novembro e 3 de dezembro.

Houve queda na percepção daqueles que classificam a relação da Casa com a Presidência como ótima ou boa: entre junho e dezembro a variação foi de 8 pontos porcentuais, e agora marca 41%. A análise ocorre em meio à cobranças dos parlamentares pelo pagamento das emendas prometidas no período de tramitação da reforma da Previdência no Congresso, quando a avaliação positiva era maior.

Segundo a pesquisa, entre os deputados que não podem ser considerados de oposição, 56% têm a avaliação de que o relacionamento é bom ou ótimo. Em junho, esse número era de 68%. Neste período, entre os deputados da oposição a avaliação negativa subiu de 63% para 72%.