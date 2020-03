Zambelli defende violência contra Gleisi: ‘Quebra de decoro’, diz petista

Equipe BR Político

Após a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) ser alvo de hostilidade no sábado, 29, ao lado da filha de 14 anos por desconhecidos em hotel onde se encontrava, no Rio, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) defendeu as agressões contra a adversária política. “Bato palmas para os cidadãos, pois não vejo como intolerância. É a tal da lei do retorno”, escreveu ela no dia seguinte.

Nesta segunda, 2, a presidente nacional do PT classificou a comemoração de Zambelli como “quebra de decoro”. “Se algo me acontecer, ela será responsável”, acrescentou Gleisi.