Zambelli: Manifestações do domingo serão adiadas

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) anunciou na noite desta quinta-feira, 12, que as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra o Congresso marcadas para este domingo, 15, serão adiadas, depois da live transmitida por Bolsonaro. Na transmissão, em que apareceu junto ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com máscara, o presidente afirmou que uma das ideias que irá propor em rede nacional, na sua aparição marcada para as 20h30, será adiar ou suspender os protestos.

“Gostaríamos muito de ir para as ruas, mas foi concluído que a melhor atitude é mudarmos nossa abordagem. É um momento de incertezas e riscos”, disse a deputada. “No dia 15, estaremos online mostrando todo nosso apoio ao governo Bolsonaro e republicando as mensagens da população”, afirmou.