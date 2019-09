Zambelli: ‘Por que Waldir apoiou urgência em votação?’

Equipe BR Político

A votação do projeto de lei de abuso de autoridade causou um novo mal-estar dentro do PSL, dias depois do partido ter expulsado o deputado Alexandre Frota de suas fileiras. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) questionou o líder da sigla na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO), que assinou o requerimento de urgência para votação do texto. “Aproveito para perguntar ao Delegado Waldir publicamente (pois no privado ainda não respondeu), por que assinou o requerimento de urgência, sabendo que a maioria da bancada é contra este projeto”, disse.