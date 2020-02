Zambelli quer governador ‘negociando’ com amotinados

Gustavo Zucchi

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), uma das representantes do bolsonarismo na Câmara, fez um “pedido” ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT). A parlamentar quer que o petista “negocie” com os policiais militares amotinados no Estado para acabar com a greve que toma parte das forças de segurança pública no CE. “Rogo ao governo do Ceará e ao Camilo Santana para que negociem com as lideranças e ponham um fim nessa onda de violência”, escreveu.

“A Força Nacional e o Exército não podem substituir milhares PMs em greve”, disse. Aliados do presidente Jair Bolsonaro têm defendido o motim que assola o Estado. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse que os policiais que tem depredado viaturas e obrigado comerciantes a fecharem as portas são apenas “pessoas buscando melhores salários”. O governador Camilo Santana, por sua vez, avisou que não tem acordo: PMs amotinados já estão sendo identificados, suspensos e responderão ao devido processo legal.