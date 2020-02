Zambelli quer ser ouvida pelo papa

Gustavo Zucchi

Após as imagens do encontro do papa Francisco com Lula serem divulgadas, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) está tentando mandar uma mensagem ao sumo-pontífice da Igreja Católica. Com uma foto do ex-presidente João Figueiredo servindo de pano de fundo, Zambelli gravou uma mensagem onde questiona a decisão do papa de se encontrar com o petista. Ela lembra da passagem do “Bom Ladrão” da Bíblia, na qual durante a crucificação Jesus perdoa um ladrão chamado Dimas pedia misericórdia por seus pecados.

“Santo Papa, como é possível um homem que se arrependeu de seus pecados como Dimas, tenha tido que se arrepender de seus pecados para entrar no Reino dos Céus, mas um ladrão, dos maiores do mundo, que nem se quer admitiu seus pecados e seus crimes, possa entrar no Reino do Vaticano?”, questiona.