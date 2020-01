Zanin sobre Porta: ‘Tribunais de Apelação podem cometer erros’

Equipe BR Político

O advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula, usou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 10, para opinar sobre a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que derrubou a censura ao especial de Natal do Porta dos Fundos.

No comentário, Zanin afirma que a decisão “mostra a importância das Cortes Superiores na reparação de violações à Constituição e às leis do País”. A afirmação reforça a fé que a defesa de Lula tem no STF para o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. A pauta estava prevista para ser discutida pelos ministros em novembro do ano passado, mas foi adiada para 2020.

Segundo Zanin, a decisão em relação ao especial da Netflix reforça que “os Tribunais de Apelação podem cometer erros nas mais diversas áreas”, assim como a defesa alega que ocorreu no caso de Lula nos julgamentos feitos por Moro.