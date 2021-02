Zarattini reclama de debates em plenário híbrido

O projeto de autonomia do Banco Central, que é criticado pela oposição, fez o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) reclamar de temas fora do escopo da pandemia sendo discutido com o plenário híbrido e sem o funcionamento das comissões. Para Zarattini, questões polêmicas como a autonomia não podem ser discutidas nesse modelo.

“Câmara não pode deliberar questões polêmicas e sensíveis ao País sem o pleno funcionamento das comissões e do Plenário sob pena de cercear o amplo debate. Modelo atual do Congresso só contempla projetos de enfrentamento a crise e não pode ser usado para votações fora desse escopo”, disse o petista.

A perspectiva é que as comissões voltem a funcionar logo após o Carnaval. Elas estão paralisadas desde o fim de 2019. Mesmo antes da pandemia, elas não foram instaladas devido à falta de acordo partidário para eleger os presidentes dos colegiados. Já o plenário híbrido deve continuar