José Nelto insiste em convocar Guedes

Gustavo Zucchi

O líder do Podemos na Câmara, José Nelto, insiste na necessidade de convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar no plenário da Câmara. Ele protocolou um requerimento defendendo a presença de Guedes para explicar a pauta econômica pós-Previdência. “Com essa política econômica, ele amanhã pode prejudicar as pretensões de reeleição do presidente Bolsonaro, que pode virar um Macri”, disse.

Não é a primeira vez que Nelto tenta convocar o ministro. Entre as pautas que o líder do Podemos tenta emplacar, está uma abertura maior do setor bancário. O Ministério da Economia deve enviar nesta semana vários projetos ao Congresso, incluindo três novas PECs, como adiantou o BRP.