Zema: ‘Cemig inibe desenvolvimento em MG’

Equipe BR Político

Em processo de convencimento do Legislativo mineiro para privatizar estatais como Cemig e Copasa, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, reforçou nesta tarde de sexta, 25, que a empresa de energia mais inibe que fomenta o desenvolvimento do Estado. “Todas essas empresas podem ampliar suas operações caso tenham mais investimento. Como o Estado é o controlador, e está falido, o povo mineiro é que está pagando caro”, afirmou ele à Globonews. Segundo Zema, a ineficiência da Cemig espanta indústrias de Minas.

O governador se demonstrou confiante de que obterá apoio na Assembleia (Alemg), sendo ele novato no exercício de articulador político, com cerca de 20 deputados em sua base de apoio na Casa. Seus dois próximos testes de fogo com o Legislativo estadual serão uma PEC para derrubar a exigência de referendo para privatizar as estatais e o projeto de recuperação fiscal, que vai impôr medidas impopulares, como ampliação da contribuição previdenciária dos servidores e congelamento de concursos, além da venda dos ativos.