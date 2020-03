Zema em quarentena por suspeita de coronavírus

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo) é mais um dos casos suspeitos de estar infectado com o coronavírus. A notícia foi dada pelo próprio Zema em suas redes sociais. De acordo com o governador, ele esteve em contato recentemente com paciente que teve o caso de covid-19 confirmado. “Por uma questão de respeito e consideração, eu já estou em casa até que meu exame seja concluído. Devemos proceder desta maneira, evitando que o vírus se espalhe com maior velocidade”, disse.