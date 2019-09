Zema preocupado com ‘pautas minúsculas’ do governo

Equipe BR Político

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estão preocupado com a gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e as “pautas minúsculas” que o presidente tem entrado com frequência. “O governo tem boas intenções, mas tem pecado na coordenação. Em alguns momentos a comunicação deixa a desejar, entra em pautas minúsculas, enquanto deveríamos focar em coisas maiores, grandiosas, imprescindíveis. Faz parte do estilo dele (Bolsonaro) levantar polêmicas que, do meu ponto de vista, não seriam necessárias”, disse em entrevista ao Estadão.