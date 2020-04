Zema se diz ‘despreocupado’ com subnotificações

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quinta, 23, em entrevista à rádio Super 91,7 FM que não se preocupa com o aspecto que preocupa as autoridades sanitárias do mundo todo nesta atual fase de pandemia do novo coronavírus: as subnotificações de casos da doença geradas pela falta de testagem. “Essa subnotificação existe, mas não me causa preocupação, porque ocorre em todos os locais. O que interessa é a tendência, não o número absoluto. Em Minas os números estão estáveis. Não posso estar 100% correto, mas, como todo dia, a balança marca a mesma diferença. Posso dizer que estamos sob controle e que essa subnotificação acaba sendo anulada”, disse o governador.

De acordo com o governo, o Estado tem 51 mortos e 1.308 casos confirmados de covid-19, mas estrondosos 77.775 casos suspeitos e 85 óbitos sendo investigados para a doença. Chama atenção o baixo número de municípios mineiros, de um total de 853, com casos confirmados: 130.