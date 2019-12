Equipe BR Político

O depoimento da ex-líder do Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), deu um depoimento explosivo na CPMI das fake news. Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam este e outros fatos políticos da semana no BRP Comenta. Ao vivo, na página oficial do BRPolítico no Facebook e nos canais do Estadão e do blog no Youtube.