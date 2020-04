Os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, comentam a demissão do ministro Sérgio Moro e os principais fatos recentes na política no atual contexto da pandemia da covid-19.

BRP Comenta: Demissão de Moro abre caminho para o impeachment Demissão de Moro abre caminho para o impeachment Os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam os fatos da semana. Publicado por BR Político em Sexta-feira, 24 de abril de 2020