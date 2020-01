Equipe BR Político

Após citar textualmente trechos de um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels, o secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido nesta sexta-feira, 17. Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam este e outros fatos políticos da semana no BRP Comenta. Ao vivo, na página oficial do BRPolítico no Facebook e nos canais do Estadão e do blog no Youtube.