Equipe BR Político

Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam os 19 vetos do presidente realizado à Lei de Abuso de Autoridade. Os dois editores também discutem os principais fatos políticos da semana no BRP Comenta.

Ao vivo, na página oficial do BRPolítico no Facebook e nos canais do Estadão e do blog no Youtube.